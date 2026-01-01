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HSV Solingen Gräfrath 76 U19w

HSV Solingen Gräfrath 76 U19w

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Spielplan und nächste Livestreams

Samstag, 7. NovemberSa 7. November

Samstag, 5. DezemberSa 5. Dezember

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