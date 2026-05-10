HSG Stuttgart/Metzingen U19w
@hsg-stuttgartmetzingen-u19w
Spielplan und nächste Livestreams
Samstag, 12. SeptemberSa 12. September
Ab 3,90 €
Sonntag, 11. OktoberSo 11. Oktober
Ab 3,90 €
Sonntag, 8. NovemberSo 8. November
Sonntag, 22. NovemberSo 22. November
Videos
Handball
JBLH wA: Spiel um Platz 3 HSG Bensheim Auerbach - HSG Stuttgart Metzingen
HSG Bensheim/Auerbach U19w·
Handball
JBLH wA Halbfinale: TV Hannover-Badenstedt vs. HSG Stuttgart-Metzingen & HSG Bensheim/Auerbach vs. Buxtehuder SV
HSG Bensheim/Auerbach U19w·
Handball
JBLH wA DM Viertelfinale: HSG Stuttgart-Metzingen vs. HSG Blomberg-Lippe
HSG Stuttgart/Metzingen U19w·
Handball
JBLH wA DM Viertelfinale: HSG Blomberg-Lippe vs. HSG Stuttgart-Metzingen
HSG Blomberg-Lippe U19w·
Handball
JBLH wA Meisterrunde B: TSV Bayer 04 Leverkusen vs. HSG Stuttgart-Metzingen
TSV Bayer 04 Leverkusen U19W·
Handball
JBLH wA Meisterrunde B: HSG Stuttgart-Metzingen vs. BV Borussia 09 Dortmund
HSG Stuttgart/Metzingen U19w·
Handball
JBLH wA Meisterrunde B: HSG Stuttgart-Metzingen vs. TSV Bayer 04 Leverkusen
HSG Stuttgart/Metzingen U19w·
Handball
JBLH wA Meisterrunde B: HSG Stuttgart-Metzingen vs. SG 09 Kirchhof
HSG Stuttgart/Metzingen U19w·
Handball
JBLH wA Vorrunde 4: Frisch auf Göppingen vs. HSG Stuttgart-Metzingen
Frisch auf Göppingen U19w·
Handball
JBLH wA Vorrunde 4: HSG Bensheim/Auerbach vs. HSG Stuttgart-Metzingen
HSG Bensheim/Auerbach U19w·