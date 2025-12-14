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JBLH wA Vorrunde 4: Frisch auf Göppingen vs. HSG Stuttgart-Metzingen

Frisch Auf Göppingen Frauen II
Frisch Auf Göppingen Frauen II

Video-Livestream der Partie Frisch auf Göppingen vs. HSG Stuttgart-Metzingen in der Vorrunde 4 der Jugendhandballbundesliga wA am 14.12.2025. @frisch-auf-goeppingen-u19w @hsg-stuttgartmetzingen-u19w @handball-net @deutscherhandballbund     @jblhweiblich #handball#jblh#dhb

HandballFrisch Auf Göppingen Frauen IIHSG Stuttgart/Metzingen U19wdhb
Frisch Auf Göppingen Frauen II ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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