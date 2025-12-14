JBLH wA Vorrunde 4: Frisch auf Göppingen vs. HSG Stuttgart-Metzingen

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Handball
JBLH wA Pokalrunde B: Frisch Auf Göppingen vs. Bergischer HC 06
Frisch Auf Göppingen Frauen II·
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JBLH wA Pokalrunde B: Frisch Auf Göppingen vs. HSG Kleenheim-Langgöns
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JBLH wA Vorrunde 4: Frisch auf Göppingen vs. HSG Bensheim/Auerbach
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