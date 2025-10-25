Premium-Livestream Pay per View 5,90 € Teampass 25/26 - Thüringer HC 35,00 € Teampass 2026/27 - Göppingen 39,90 € HBF Hauptrundenpass 26/27 49,90 € Weiter Thüringer HC vs. FRISCH AUF Göppingen Thüringer HC Frauen 12.09.26, 15:45 Uhr UPCOMING Ab 5,90 € Folgen Alsco Handball Bundesliga Frauen: Video-Livestream des Spiels Thüringer HC vs. FRISCH AUF Göppingen. HandballThüringer HC FrauenFRISCH AUF Göppingen FrauenfrauenThüringer HC Frauen ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.