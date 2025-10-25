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JBLH wA Vorrunde 4: Frisch Auf Göppingen vs. TSV Ismaning

Frisch Auf Göppingen Frauen II
Frisch Auf Göppingen Frauen II

Video-Livestream der Partie Frisch Auf Göppingen vs. TSV Ismaning in der Vorrunde 4 der Jugendhandballbundesliga wA am 25.10.2025. @tsvismaning-u19w @frisch-auf-goeppingen-u19w @handball-net @deutscherhandballbund     @jblhweiblich #handball    #jblh#dhb

HandballFrisch Auf Göppingen Frauen IITSV Ismaning U19Wdhb
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