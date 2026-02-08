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JBLH wA Pokalrunde B: Frisch Auf Göppingen vs. HSG Kleenheim-Langgöns

Frisch Auf Göppingen Frauen II
Frisch Auf Göppingen Frauen II

Ab 3,50 €

Video-Livestream der Partie Frisch Auf Göppingen vs. HSG Kleenheim-Langgöns in der Pokalrunde B der Jugendhandballbundesliga wA am 08.02.2026. @hsg-kleenheimlanggoens-u19u17w @frisch-auf-goeppingen-u19w @handball-net @deutscherhandballbund @jblhweiblich #handball    #jblh#dhb

HandballFrisch Auf Göppingen Frauen IIHSG Kleenheim-Langgöns Frauen U19+U17Wdhb
Frisch Auf Göppingen Frauen II ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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