JBLH wA Pokalrunde B: Frisch Auf Göppingen vs. HSG Kleenheim-Langgöns

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JBLH wA Vorrunde 4: Frisch auf Göppingen vs. HSG Bensheim/Auerbach
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JBLH wA Pokalrunde B: Frisch Auf Göppingen vs. Bergischer HC 06
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JBLH wA Pokalrunde B: Frisch Auf Göppingen vs. Turnerschaft St. Tönis 1861 e.V.
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JBLH wA Vorrunde 4: Frisch auf Göppingen vs. HSG Stuttgart-Metzingen
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