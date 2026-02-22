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JBLH wA Pokalrunde B: Frisch Auf Göppingen vs. Bergischer HC 06

Frisch Auf Göppingen Frauen II
Frisch Auf Göppingen Frauen II

Video-Livestream der Partie Frisch Auf Göppingen vs. Bergischer HC 06 in der Pokalrunde B der Jugendhandballbundesliga wA am 22.02.2026. @bergischer-hc-u19w @frisch-auf-goeppingen-u19w @handball-net @deutscherhandballbund @jblhweiblich #handball    #jblh#dhb

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Frisch Auf Göppingen Frauen II ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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