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Vorrunde 3, Spieltag 8

HSG Kleenheim-Langgöns vs. HSV Solingen Gräfrath 76

HSG Kleenheim-Langgöns Frauen U19+U17W
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JBLH weiblich: Video-Livestream des Spiels HSG Kleenheim-Langgöns vs. HSV Solingen Gräfrath 76. @jblhweiblich @handball-net #handballnet

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HSG Kleenheim-Langgöns Frauen U19+U17W ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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