Premium-Livestream Pay per View 5,90 € Teampass 2026/27 - Berlin 39,90 € Teampass 2026/27 - Solingen 39,90 € HBF Hauptrundenpass 26/27 49,90 € Weiter Spieltag 8HSV Solingen-Gräfrath 76 vs. Füchse Berlin HSV Solingen-Gräfrath 76 Frauen 07.11.26, 17:15 Uhr UPCOMING Ab 5,90 € Folgen 2. Alsco Handball Bundesliga Frauen: Video-Livestream des Spiels HSV Solingen-Gräfrath 76 Frauen vs. Füchse Berlin Frauen. @2-handball-bundesliga-frauenHandball2. Alsco Handball Bundesliga FrauenHSV Solingen-Gräfrath 76 FrauenFüchse Berlin FrauenHSV Solingen-Gräfrath 76 Frauen ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.