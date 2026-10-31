Premium-Livestream Pay per View 5,90 € Teampass 2026/27 - Buxtehude 39,90 € Teampass 2026/27 - Solingen 39,90 € HBF Hauptrundenpass 26/27 49,90 € Weiter DHB-Pokal - ViertelfinaleHSV Solingen-Gräfrath 76 vs. Buxtehuder SV HSV Solingen-Gräfrath 76 Frauen 18.11.26, 18:15 Uhr UPCOMING Ab 5,90 € Folgen DHB-Pokal der Frauen: Video-Livestream des Spiels HSV Solingen-Gräfrath 76 vs. Buxtehuder SV. HandballHSV Solingen-Gräfrath 76 FrauenBuxtehuder SV FrauenfrauenHSV Solingen-Gräfrath 76 Frauen ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.