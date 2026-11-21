Premium-Livestream Hol dir diesen Livestream für nur 3,90 € Pay per View 3,90 € Weiter HandballHSV Solingen Gräfrath 76 e.V. U17W vs TV Aldekerk 07 HSV Solingen Gräfrath 76 e.V. U17W 05.12.26, 13:15 Uhr UPCOMING Ab 3,90 € Folgen Der HSV Solingen-Gräfrath 76 empfängt den TV Aldekerk 07 in der Klingenhalle. Beste Voraussetzungen für ein spannendes Jugend-Bundesliga-Spiel der weiblichen U17. HandballfrauenHSV Solingen Gräfrath 76 e.V. U17W ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.