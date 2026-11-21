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Der HSV Solingen-Gräfrath 76 empfängt den TV Aldekerk 07 in der Klingenhalle. Beste Voraussetzungen für ein spannendes Jugend-Bundesliga-Spiel der weiblichen U17. Handball frauen

HSV Solingen Gräfrath 76 e.V. U17W ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.