Premium-Video Pay per View 5,90 € Teampass 2026/27 - Solingen 39,90 € Teampass 2026/27 - Rostock 39,90 € HBF Hauptrundenpass 26/27 49,90 € Weiter Spieltag 9Rostocker Handball Club vs. HSV Solingen-Gräfrath 76 Rostocker Handball Club Frauen Heute, 17:15 Uhr Ab 5,90 € Folgen 2. Alsco Handball Bundesliga Frauen: Video-Livestream des Spiels Rostocker Handball Club vs. HSV Solingen-Gräfrath 76. @2-handball-bundesliga-frauenHandball2. Alsco Handball Bundesliga FrauenRostocker Handball Club FrauenHSV Solingen-Gräfrath 76 FrauenRostocker Handball Club Frauen ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.