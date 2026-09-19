Zum 14. Spieltag der 2. Bundesliga Mitte 120 Frauen im Sportkegeln empfängt der 1. KC Weiherhof @1kcweiherhof die Gäste vom SKK Unter Uns Bad Neustadt @skkunterunsbadneustadt

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