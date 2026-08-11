Radsport
Jenbike Cross Jena - 5. Rennen der Gunsha Cross Challenge 2026
Steile Anstiege, schnelle Abfahrten, anspruchsvolle Hindernisse und jede Menge Emotionen: Die besten Nachwuchsfahrer:innen, Elite- und Master-Athlet:innen sowie ambitionierte Hobbyfahrer:innen aus Mitteldeutschland stellen sich der Herausforderung und kämpfen um jede Sekunde.
Live dabei – direkt aus dem Schlamm!
Unser Livestream bringt die einzigartige Faszination des Querfeldeinsports auf euren Bildschirm. Erlebt die Spannung vor dem Start, die packenden Duelle auf der Strecke und den unbändigen Willen der Fahrer:innen, wenn Technik, Ausdauer und Leidenschaft aufeinandertreffen.
Cyclocross ist rau, ehrlich und spektakulär. Es ist die Atmosphäre eines belgischen Cross-Wochenendes mitten in Thür