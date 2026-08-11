Am 8. November wird die Motocrossstrecke Großlöbichau erneut zur Bühne für einen Sport, der weit mehr ist als nur ein Rennen. Cyclocross steht für Herzblut, Kampfgeist und die einzigartige Atmosphäre, die Fans seit Generationen begeistert. In Flandern säumen Tausende Menschen die Streckenränder, feiern ihre Heldinnen und Helden und machen Cyclocross zum Volkssport. Genau diesen besonderen Spirit könnt ihr jetzt bei uns erleben.

Steile Anstiege, schnelle Abfahrten, anspruchsvolle Hindernisse und jede Menge Emotionen: Die besten Nachwuchsfahrer:innen, Elite- und Master-Athlet:innen sowie ambitionierte Hobbyfahrer:innen aus Mitteldeutschland stellen sich der Herausforderung und kämpfen um jede Sekunde.



Live dabei – direkt aus dem Schlamm!



Unser Livestream bringt die einzigartige Faszination des Querfeldeinsports auf euren Bildschirm. Erlebt die Spannung vor dem Start, die packenden Duelle auf der Strecke und den unbändigen Willen der Fahrer:innen, wenn Technik, Ausdauer und Leidenschaft aufeinandertreffen.

Cyclocross ist rau, ehrlich und spektakulär. Es ist die Atmosphäre eines belgischen Cross-Wochenendes mitten in Thür