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Der HSV Bad Blankenburg empfängt die HG 85 Köthen zum direkten Duell zweier Mannschaften aus der Spitzengruppe der Regionalliga Mitteldeutschland.



Mit 16:8 Punkten belegt der HSV Bad Blankenburg aktuell den vierten Tabellenplatz, dicht gefolgt von den Gästen aus Köthen mit 15:7 Punkten. Entsprechend viel steht auf dem Spiel, wenn am Samstagabend in der Guts Muths-Halle um wichtige Punkte im Rennen um die Spitzenplätze gekämpft wird.



Die Grün-Gelben gehen mit viel Selbstvertrauen in die Begegnung. Nach den Siegen gegen Apolda, Plauen, Magdeburg und zuletzt beim HC Burgenland hat sich der HSV Bad Blankenburg in der Spitzengruppe festgesetzt. Zudem zeigte die Mannschaft beim knappen 29:30 gegen Tabellenführer Bernburg, dass sie mit den besten Teams der Liga auf Augenhöhe agieren kann.



Auch die HG 85 Köthen zählt seit Jahren zu den Topteams der Regionalliga. Mit 373 Toren stellen die Gäste eine der gefährlichsten Offensiven der Liga und verfügen über reichlich Erfahrung auf diesem Niveau.