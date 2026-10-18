HSV Bad Blankenburg vs. BSV 93 Magdeburg | Regionalliga Mitteldeutschland | LIVE

Der HSV Bad Blankenburg empfängt den BSV 93 Magdeburg zum nächsten Heimspiel in der Regionalliga Mitteldeutschland.



Nach vier Siegen in Folge gehen die Grün-Gelben mit viel Selbstvertrauen in die Begegnung und möchten ihre starke Form vor heimischer Kulisse bestätigen. Mit dem BSV 93 Magdeburg gastiert jedoch eine Mannschaft in Bad Blankenburg, die bereits mehrfach bewiesen hat, wie unangenehm sie zu bespielen ist. Siege gegen Pirna/Heidenau, Staßfurt und Burgenland sowie das Unentschieden in Köthen unterstreichen die Qualität der Gäste.



🏆 Regionalliga Mitteldeutschland

🤾‍♂️ Deutschlands vierthöchste Spielklasse

📅 Sonntag, 01. November 2026

🕓 Anwurf: 16:00 Uhr

📍 GutsMuths-Halle Bad Blankenburg



💛💚 Der HSV Bad Blankenburg steht für Spitzenhandball aus dem Städtedreieck Saalfeld – Rudolstadt – Bad Blankenburg.



📺 Produktion: HSV Bad Blankenburg | Sporteurope.TV



Wir bedanken uns bei allen Sponsoren, Partnern, Helfern, Kameraleuten, Kommentatoren und ehrenamtlichen Unterstützern, die diese Übertragung ermöglichen.

Viel Spaß beim Livestream!