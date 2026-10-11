7. Spieltag HSV Bad Blankenburg - SV Oebisfelde 1895

Der HSV Bad Blankenburg empfängt am 7. Spieltag der Regionalliga Mitteldeutschland den SV Oebisfelde 1895.



Nach dem wichtigen Auswärtssieg beim SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz wollen die Grün-Gelben vor heimischer Kulisse nachlegen und den ersten Heimsieg der laufenden Saison feiern. Mit dem SV Oebisfelde 1895 gastiert ein direkter Tabellennachbar in der Guts Muths-Halle Bad Blankenburg. Beide Mannschaften benötigen die Punkte, um sich im engen Mittelfeld der Liga weiter nach oben zu orientieren.



Die Zuschauer dürfen sich auf ein spannendes Duell zweier offensivstarker Teams freuen. Während der HSV mit Rückenwind aus Wittenberg antritt, reist Oebisfelde mit der Erfahrung zahlreicher umkämpfter Partien nach Thüringen.



🎥 Die Übertragung beginnt bereits um 15:30 Uhr mit Vorberichten, Mannschaftsaufstellungen und ersten Eindrücken aus der Halle.



Produziert vom HSV Bad Blankenburg in Zusammenarbeit mit Sporteurope.TV.



Wir bedanken uns bei unseren Sponsoren, Partnern, Helfern, Zuschauern und allen Ehrenamtlichen für ihre Unterstützung.



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