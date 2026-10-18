LIVE | Thüringen-Derby | Regionalliga Mitteldeutschland

Das nächste Thüringen-Derby in Deutschlands vierthöchster Spielklasse steht bevor!



Am 8. Spieltag der Regionalliga Mitteldeutschland empfängt der HSV Bad Blankenburg den amtierenden Thüringenmeister HSV Apolda 1990 in der Guts Muths-Halle Bad Blankenburg.



Die Gäste aus Apolda haben sich nach ihrem Aufstieg sofort in der Spitzengruppe der Regionalliga etabliert und reisen als Tabellenzweiter an. Der HSV Bad Blankenburg möchte seine starke Form der vergangenen Wochen bestätigen und vor heimischer Kulisse wichtige Punkte im Kampf um die obere Tabellenhälfte sammeln.



Die Zuschauer dürfen sich auf ein emotionales Derby, hohes Tempo und Handball auf Regionalliga-Niveau freuen.



Wir bedanken uns bei allen Zuschauern, Sponsoren, Partnern, Helfern, Kommentatoren, Kameraleuten und Ehrenamtlichen, die diese Übertragung ermöglichen.



Viel Spaß beim Livestream!