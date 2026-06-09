HSV Bad Blankenburg vs. HC Elbflorenz II – Das erste Heimspiel der Saison LIVE
Als besonderes Vorprogramm übertragen wir außerdem kostenlos das erste Saisonspiel der Saale‑Füchse U21 gegen den LSV Ziegelheim II. Wer früh einschaltet, bekommt also gleich zwei Partien und einen kompletten Handballnachmittag geboten.
Ab 12:30 Uhr sind wir live auf Sendung – mit Bildern aus der Halle, Stimmen und voller Spielatmosphäre. Egal ob am PC, Tablet oder TV: Ihr seid mittendrin beim ersten Heimspiel der Saison.
💛💚 HSV Bad Blankenburg – Gemeinsam starten wir in 2026/2027.