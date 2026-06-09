Der HSV Bad Blankenburg startet zuhause in die neue Regionalliga‑Saison! Am Sonntag trifft unsere erste Männermannschaft im ersten Heimspiel auf den HC Elbflorenz Dresden II – ein echtes Topspiel zum Auftakt in der Guts Muths‑Halle. Nach dem starken Auswärtssieg in Freiberg will der HSV die Leistung nun vor heimischem Publikum bestätigen und die Halle direkt zum Saisonstart zum Beben bringen.



Als besonderes Vorprogramm übertragen wir außerdem kostenlos das erste Saisonspiel der Saale‑Füchse U21 gegen den LSV Ziegelheim II. Wer früh einschaltet, bekommt also gleich zwei Partien und einen kompletten Handballnachmittag geboten.



Ab 12:30 Uhr sind wir live auf Sendung – mit Bildern aus der Halle, Stimmen und voller Spielatmosphäre. Egal ob am PC, Tablet oder TV: Ihr seid mittendrin beim ersten Heimspiel der Saison.



💛💚 HSV Bad Blankenburg – Gemeinsam starten wir in 2026/2027.