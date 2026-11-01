HSV Bad Blankenburg vs. SV Anhalt Bernburg | Regionalliga Mitteldeutschland

🎥 🏆 SPITZENSPIEL DER REGIONALLIGA MITTELDEUTSCHLAND 🏆



Der HSV Bad Blankenburg empfängt den aktuellen Tabellenführer SV Anhalt Bernburg zum Topspiel des 11. Spieltags. Die Gäste reisen mit einer makellosen Bilanz von neun Siegen aus neun Spielen und als einziges noch ungeschlagenes Team der Liga in die GutsMuths-Halle.



🔥 Tabellenführer gegen den Tabellenvierten

🔥 Ungeschlagener Spitzenreiter gegen die Mannschaft der Stunde

🔥 Handball auf höchstem Regionalliga-Niveau

🏆 Regionalliga Mitteldeutschland

🤾‍♂️ Deutschlands vierthöchste Spielklasse



🎥 Die Live-Übertragung beginnt bereits um 15:30 Uhr mit Vorberichten, Mannschaftsaufstellungen, Interviews und ersten Eindrücken aus der Halle.



💛💚 Der HSV Bad Blankenburg steht für Spitzenhandball aus dem Städtedreieck Saalfeld – Rudolstadt – Bad Blankenburg.



📺 Produktion: HSV Bad Blankenburg | Sporteurope.TV



Wir bedanken uns bei allen Sponsoren, Partnern, Helfern, Schiedsrichtern, Kommentatoren, Kameraleuten und ehrenamtlichen Unterstützern, die diese Übertragung ermöglichen.

Viel Spaß beim Livestream und danke für Eure Unterstützung!