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2. HBL: Doppelparade und 7. Meter! Turbulente Schlusssekunden in Dresden

2. Handball Bundesliga
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25.11.19, 11:35 Uhr

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Handball HC Elbflorenz U19m TuS Ferndorf HC Elbflorenz 2006
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