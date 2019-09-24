Zum Inhalt
  1. Home
  2. Handball
  3. 2. Handball Bundesliga
  4. 2. HBL: Kempa zum Sieg und Rückraum-Hammer - Highlights vom 5. Spieltag

2. HBL: Kempa zum Sieg und Rückraum-Hammer - Highlights vom 5. Spieltag

2. Handball Bundesliga
2. Handball Bundesliga

24.09.19, 08:23 Uhr

Hier seht Ihr die Highlights vom 5. Spieltag der 2. Handball Bundesliga. Sportdeutschland.TV zeigt die komplette 2. Handball Bundesliga live und on demand.
Hol Dir SPORTDEUTSCHLAND.TV PLUS und genieße unser Angebot komplett werbefrei.

Handball VfL Gummersbach TuS Ferndorf TV 05/07 Hüttenberg
Dieses Video ist nur in bestimmten Ländern verfügbar: Deutschland , Österreich , Schweiz 
Nach 4. Sieg in Folge: Lucie-Marie Kretzschmar fasst den Titel ins Auge!
Beach Handball Europameisterschaft
Nach 4. Sieg in Folge: Lucie-Marie Kretzschmar fasst den Titel ins Auge!

15.07.21, 12:08 Uhr

Beachhandball
FREE
Highlights: Deutschlands Titeltraum wird Wirklichkeit - die besten Final-Szenen
Beach Handball Europameisterschaft
Highlights: Deutschlands Titeltraum wird Wirklichkeit - die besten Final-Szenen

19.07.21, 09:19 Uhr

Beachhandball
EHF Beach Handball EURO 2021: Starker Start der DHB-Frauen gegen Griechenland
Beach Handball Europameisterschaft
EHF Beach Handball EURO 2021: Starker Start der DHB-Frauen gegen Griechenland

16.07.21, 10:21 Uhr

Beachhandball
Überragend: Deutsche Beachhandballerinnen halten hinten dicht und knipsen vorne!
Beach Handball Europameisterschaft
Überragend: Deutsche Beachhandballerinnen halten hinten dicht und knipsen vorne!

15.07.21, 12:04 Uhr

Beachhandball
FREE HIGHLIGHTS
EHF Beach Handball EURO 2023: Deutschland setzt sich im Finale die Krone auf
EHF Beach Handball EURO 2023
EHF Beach Handball EURO 2023: Deutschland setzt sich im Finale die Krone auf

29.05.23, 17:48 Uhr

Beachhandball
EHF Beach Handball EURO 2021: Die Männer machen es im ersten Hauptrundenspiel im Shootout spannend!
Beach Handball Europameisterschaft
EHF Beach Handball EURO 2021: Die Männer machen es im ersten Hauptrundenspiel im Shootout spannend!

15.07.21, 11:28 Uhr

Beachhandball
2. Liga: Irre Schlussminuten in Essen - Der Kommentator gibt alles
2. Handball Bundesliga
2. Liga: Irre Schlussminuten in Essen - Der Kommentator gibt alles

21.09.18, 19:10 Uhr

Handball
EHF Beach Handball EURO 2021: Die Beach Handballerinnen ziehen ungeschlagen in die Hauptrunde ein!
Beach Handball Europameisterschaft
EHF Beach Handball EURO 2021: Die Beach Handballerinnen ziehen ungeschlagen in die Hauptrunde ein!

14.07.21, 14:44 Uhr

Beachhandball
2. Liga: Hamms Kreisläufer Brosch vollendet einhändigen Catch mit Heber
2. Handball Bundesliga
2. Liga: Hamms Kreisläufer Brosch vollendet einhändigen Catch mit Heber

11.11.18, 18:30 Uhr

Handball
FREE
2. HBL: Was für eine Schlussphase, inklusive Buzzerbeater-Tor zum Sieg!
2. Handball Bundesliga
2. HBL: Was für eine Schlussphase, inklusive Buzzerbeater-Tor zum Sieg!

09.02.22, 21:18 Uhr

Handball

Weitere Videos und Fotos von 2. Handball Bundesliga

2. Liga: Blaue Karte heizt Schlussminute in Wilhelmshaven auf
2. Handball Bundesliga
2. Liga: Blaue Karte heizt Schlussminute in Wilhelmshaven auf

09.11.18, 20:56 Uhr

Handball
Faszination Handball
2. Handball Bundesliga
Faszination Handball

09.04.14, 14:52 Uhr

Handball
2. Liga: Irre Schlussminuten in Essen - Der Kommentator gibt alles
2. Handball Bundesliga
2. Liga: Irre Schlussminuten in Essen - Der Kommentator gibt alles

21.09.18, 19:10 Uhr

Handball
FREE
2. HBL: Was für eine Schlussphase, inklusive Buzzerbeater-Tor zum Sieg!
2. Handball Bundesliga
2. HBL: Was für eine Schlussphase, inklusive Buzzerbeater-Tor zum Sieg!

09.02.22, 21:18 Uhr

Handball
2. Liga: Hamms Kreisläufer Brosch vollendet einhändigen Catch mit Heber
2. Handball Bundesliga
2. Liga: Hamms Kreisläufer Brosch vollendet einhändigen Catch mit Heber

11.11.18, 18:30 Uhr

Handball
ASV Hamm-Westfalen - Die Highlights der 2. HBL-Saison 2020/21
2. Handball Bundesliga
ASV Hamm-Westfalen - Die Highlights der 2. HBL-Saison 2020/21

13.08.21, 13:59 Uhr

Handball
FREE
2. Liga: Hildesheim erwischt guten Start gegen Hamm
2. Handball Bundesliga
2. Liga: Hildesheim erwischt guten Start gegen Hamm

03.05.18, 08:04 Uhr

Handball
2. Liga: Aue verschenkt in der Schlussphase den Sieg gegen Emsdetten
2. Handball Bundesliga
2. Liga: Aue verschenkt in der Schlussphase den Sieg gegen Emsdetten

28.09.18, 18:43 Uhr

Handball
FREE HIGHLIGHTS
2. HBL: Tolle Kreisanspiele und wichtige Paraden - die Highlights des 5. Spieltags
2. Handball Bundesliga
2. HBL: Tolle Kreisanspiele und wichtige Paraden - die Highlights des 5. Spieltags

03.10.22, 07:32 Uhr

Handball
FREE HIGHLIGHTS
2. HBL: Tore über das komplette Spielfeld, ein No-Look-Treffer und viele kluge Spielzüge - Die Highlights des 37. Spieltages
2. Handball Bundesliga
2. HBL: Tore über das komplette Spielfeld, ein No-Look-Treffer und viele kluge Spielzüge - Die Highlights des 37. Spieltages

05.06.23, 15:10 Uhr

Handball
Highlights: Saarlouis mit wichtigem Erfolg gegen Balingen im Abstiegskampf
2. Handball Bundesliga
Highlights: Saarlouis mit wichtigem Erfolg gegen Balingen im Abstiegskampf

04.04.18, 11:25 Uhr

Handball
FREE
Fernduell um den zweiten Aufstiegsplatz | 37. Spieltag | 2. HBL-Magazin
2. Handball Bundesliga
Fernduell um den zweiten Aufstiegsplatz | 37. Spieltag | 2. HBL-Magazin

05.06.23, 15:17 Uhr

Handball
EHV Aue - Die Highlights der 2. HBL-Saison 2020/21
2. Handball Bundesliga
EHV Aue - Die Highlights der 2. HBL-Saison 2020/21

24.08.21, 10:10 Uhr

Handball
2. HBL: Schöner Treffer und Purzelbaum rückwärts gratis! Urban von Rechtsaußen
2. Handball Bundesliga
2. HBL: Schöner Treffer und Purzelbaum rückwärts gratis! Urban von Rechtsaußen

30.05.21, 13:47 Uhr

Handball
2. HBL: Dusel-Tor! Rimpar gelingt gegen Großwallstadt beinahe alles
2. Handball Bundesliga
2. HBL: Dusel-Tor! Rimpar gelingt gegen Großwallstadt beinahe alles

05.03.21, 21:18 Uhr

Handball
2. HBL: Artistisch! Emsdettens Jurdzs trifft mit dem Rücken zum Tor
2. Handball Bundesliga
2. HBL: Artistisch! Emsdettens Jurdzs trifft mit dem Rücken zum Tor

03.10.20, 15:31 Uhr

Handball

Ähnliche Profile