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Trikot auf die Zerreißprobe gestellt

2. Handball Bundesliga
2. Handball Bundesliga

27.08.18, 09:26 Uhr

In der Partie zwischen dem HSC 2000 Cobrug und dem HC Elbflorenz 2006 lässt Tobias Varvne mit diesem Eins Gegen Eins seinem Gegner keine Chance.

Handball HSC 2000 Coburg HC Elbflorenz U19m HC Elbflorenz 2006
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