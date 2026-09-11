Premium-Livestream Pay per View 5,90 € HLZ Ahlener SG 26/27 69,90 € TSG A-H Bielefeld 26/27 69,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Weiter Ahlener SG vs. TSG A-H Bielefeld Ahlener SG Männer 27.11.26, 18:45 Uhr UPCOMING Ab 5,90 € Folgen 3. Handball-Liga Männer: Video-Livestream des Spiels Ahlener SG vs. TSG A-H Bielefeld. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerAhlener SG MännerTSG A-H Bielefeld MännerAhlener SG Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.