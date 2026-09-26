Premium-Video Pay per View 5,90 € HLZ Ahlener SG 26/27 69,90 € ESG Gensungen/Felsberg 26/27 69,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Weiter Ahlener SG vs. ESG Gensungen/Felsberg Ahlener SG Männer Heute, 15:55 Uhr Ab 5,90 € Folgen 3. Handball-Liga Männer: Video-Livestream des Spiels Ahlener SG Männer vs. ESG Gensungen/Felsberg Männer. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerAhlener SG MännerESG Gensungen/Felsberg MännerAhlener SG Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.