ESG Gensungen/Felsberg vs. TuS Vinnhorst ESG Gensungen/Felsberg Männer 05.09.26, 17:15 Uhr UPCOMING Ab 5,90 € Folgen Video-Livestream der Partie ESG Gensungen/Felsberg vs. TuS Vinnhorst der 3. Liga Handball Männer am 05.09.2026. @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #handballnet #liga3 #dhb #staffel-nord-westHandball3. Handball-Liga MännerESG Gensungen/Felsberg MännerTuS Vinnhorst MännerESG Gensungen/Felsberg Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.