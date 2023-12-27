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PRESSEKONFERENZ | ART Giants Düsseldorf vs. PS Karlsruhe Lions (67:84) | 2023/24

ART Giants Düsseldorf
ART Giants Düsseldorf

Mit 67:84 mussten sich die ProA-Basketballer der ART Giants Düsseldorf im Christmas Game den PS Karlsruhe Lions geschlagen geben. Vor einer tollen Kulisse von 1.053 Zuschauern reichte der Auftritt der Giganten nicht für den sechsten Saisonsieg aus. Bei der Pressekonferenz spricht Pressesprecher Niklas Vogel mit den beiden Headcoaches Florian Flabb (Düsseldorf) und Aleksandar Scepanovic (Karlsruhe).
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BasketballPS Karlsruhe LIONSBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProABARMER 2. Basketball Bundesliga

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