PRESSEKONFERENZ | ART Giants Düsseldorf vs. PS Karlsruhe Lions (67:84) | 2023/24
@art-giants-duesseldorf @ps-karlsruhe-lions @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #art-giants-duesseldorf #barmer2basketballbundesliga
@art-giants-duesseldorf @ps-karlsruhe-lions @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #art-giants-duesseldorf #barmer2basketballbundesliga
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