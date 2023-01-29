ProA: ART Giants Düsseldorf vs. Nürnberg Falcons BC ART Giants Düsseldorf 29.01.23, 14:45 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels ART Giants Düsseldorf vs. Nürnberg Falcons BC aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 19. Spieltag am 29.01.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa @art-giants-duesseldorf @nuernberg-falcons-bc #basketball #barmer2basketballbundesliga #proaBasketballART Giants DüsseldorfNürnberg Falcons BCBARMER 2. Basketball BundesligaART Giants Düsseldorf ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.