Nach der Auftaktniederlage in Freiburg sind die Kleeblattfrauen im ersten Heimspiel bestrebt die ersten Punkte einzufahren. Gerade zu Hause müssen die Spiele gewonnen werden um sich in den oberen Tabellenplätzen zu platzieren. Es gilt daher eine geschlossene Mannschaftsleistung auf die Bahnen zu bringen und um jeden Punkt zu kämpfen.

Schretzheim erwartet ein volles Haus und hofft auf seine treuen Zuschauer.

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