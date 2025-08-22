 Zum Inhalt

2. Bundesliga Süd 120 Frauen: BC Schretzheim - FC Seeshaupt

BC Schretzheim293154
BC Schretzheim293154

UPCOMING

Nach der Auftaktniederlage in Freiburg sind die Kleeblattfrauen im ersten Heimspiel bestrebt die ersten Punkte einzufahren. Gerade zu Hause müssen die Spiele gewonnen werden um sich in den oberen Tabellenplätzen zu platzieren. Es gilt daher eine geschlossene Mannschaftsleistung auf die Bahnen zu bringen und um jeden Punkt zu kämpfen.
Schretzheim erwartet ein volles Haus und hofft auf seine treuen Zuschauer.
@dkb
@dkbc
@bcs-kegeln
@bc-schretzheim
#sportkegeln-classic

SportkegelnBC SchretzheimDeutscher Kegler und BowlingbundDKBC
BC Schretzheim293154 ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

Weitere Videos und Fotos von BC Schretzheim293154

Ähnliche Profile

Du hast zu viele aktive Geräte

Du hast das Gerätelimit erreicht.

Warten auf BC Schretzheim293154
5d 22:35:39
27. September um 09:55