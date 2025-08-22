2. Bundesliga Süd 120 Frauen: BC Schretzheim - FC Seeshaupt
Schretzheim erwartet ein volles Haus und hofft auf seine treuen Zuschauer.
@dkb
@dkbc
@bcs-kegeln
@bc-schretzheim
#sportkegeln-classic
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