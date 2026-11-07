Die Kleeblättler haben eine Mammutaufgabe in der 2. Runde des Kreispokals vor sich. Der KRC Kipfenberg (Bayernliga) tritt in der silcotec-Arena an und ist haushoher Favorit.

Das Spiel findet am Mittwoch, den 11.11.2026 um 18 Uhr statt.

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