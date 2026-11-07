Sportkegeln
Kreispokal 2. Runde: BC Schretzheim 2 vs. KRC Kipfenberg (Bayernliga)
Das Spiel findet am Mittwoch, den 11.11.2026 um 18 Uhr statt.
@dkbc
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@bc-schretzheim
#sportkegeln-classic
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