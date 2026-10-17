Kreisklasse Nord 1, Männer: BC Schretzheim G2 vs. TSV Rain G2

Der BCS ist mit 4:0 Punkten noch ungeschlagen und will dies auch bleiben. Gerade zu Hause ist es wichtig zu punkten.

Die Gäste haben bisher noch kein Spiel absolviert. Man darf also gespannt sein, wie sich Rain verkaufen wird.

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