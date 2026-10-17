 Zum Inhalt

Sportkegeln

Kreisklasse Nord 1, Männer: BC Schretzheim G2 vs. TSV Rain G2

BC Schretzheim293154
BC Schretzheim293154

Der BCS ist mit 4:0 Punkten noch ungeschlagen und will dies auch bleiben. Gerade zu Hause ist es wichtig zu punkten.
Die Gäste haben bisher noch kein Spiel absolviert. Man darf also gespannt sein, wie sich Rain verkaufen wird.
@dkbc
@dkbc
@bcs-kegeln
@bc-schretzheim
#sportkegeln-classic

SportkegelnBC SchretzheimDKBCSportkegeln Classic
BC Schretzheim293154 ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

Weitere Videos und Fotos von BC Schretzheim293154

Ähnliche Profile

Du hast zu viele aktive Geräte

Du hast das Gerätelimit erreicht.