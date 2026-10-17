Sportkegeln
Kreisklasse Nord 1, Männer: BC Schretzheim G2 vs. TSV Rain G2
Die Gäste haben bisher noch kein Spiel absolviert. Man darf also gespannt sein, wie sich Rain verkaufen wird.
@dkbc
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@bcs-kegeln
@bc-schretzheim
#sportkegeln-classic
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Bezirksoberliga Schwaben Frauen: BC Schretzheim G1 - TSV Ingolstadt-Nord G1
BC Schretzheim293154·
Sportkegeln
Kreisklasse Nord 1 Männer: BC Schretzheim G2 - Kegelverein Neuburg G3
BC Schretzheim293154·
Sportkegeln
Bezirksoberliga Schwaben, Frauen: BC Schretzheim G2 : DJK Eichstätt 1
BC Schretzheim293154·
Sportkegeln
Bezirksoberliga Schwaben, Frauen: BC Schretzheim G1 - SpG Zuchering/Karlshuld G4
BC Schretzheim293154·
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Vorbereitungsspiel: BC Schretzheim Frauen 1 vs. Firepins Essingen Frauen 1
BC Schretzheim293154·