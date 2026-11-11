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Bezirksliga Schwaben Frauen: BC Schretzheim G1 -SKV Meitingen G1
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Kreisklasse Nord 1, Männer: BC Schretzheim G2 - SH Ichenhausen-GZ G2
BC Schretzheim293154·
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Bezirksoberliga Schwaben Frauen: BC Schretzheim G1 - TSV Ingolstadt-Nord G1
BC Schretzheim293154·
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Bezirksoberliga Schwaben - Frauen, BC Schretzheim G1 - KV Neuburg G1
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