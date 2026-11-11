Zu Hause erwartet die Kleeblattfrauen eine schwere Aufgabe. Der aktuelle Tabellenführer macht seine Aufwartung in der silcotec-Arena. Gerade in den Heimspielen sollte Schretzheim seine Stärke beweisen und mit der richtigen Aufstellung und Konzentration den Sieg in Händen halten.

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