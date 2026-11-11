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Sportkegeln

Bezirksliga Schwaben Frauen: BC Schretzheim G1 -SKV Meitingen G1

BC Schretzheim293154
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UPCOMING

Zu Hause erwartet die Kleeblattfrauen eine schwere Aufgabe. Der aktuelle Tabellenführer macht seine Aufwartung in der silcotec-Arena. Gerade in den Heimspielen sollte Schretzheim seine Stärke beweisen und mit der richtigen Aufstellung und Konzentration den Sieg in Händen halten.
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