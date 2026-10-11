Sportkegeln
2. Bundesliga Süd 120 Frauen: BC Schretzheim - SV Weidenstetten
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Bezirksoberliga Schwaben Frauen: BC Schretzheim G1 - TSV Ingolstadt-Nord G1
BC Schretzheim293154·
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Kreisklasse Nord 1 Männer: BC Schretzheim G2 - Kegelverein Neuburg G3
BC Schretzheim293154·
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Bezirksoberliga Schwaben - Frauen, BC Schretzheim G1 - KV Neuburg G1
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