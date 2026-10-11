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Sportkegeln

2. Bundesliga Süd 120 Frauen: BC Schretzheim - SV Weidenstetten

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Am 4. Spieltag der 2. Bundesliga Süd Frauen empfangen die Keglerinnen des BC Schretzheim den SV Weidenstetten!

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