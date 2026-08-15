Premium-Livestream Pay per View 5,90 € Teampass 2026/27 - Neckarsulm 39,90 € Teampass 2026/27 - Bergischer HC 39,90 € HBF Hauptrundenpass 26/27 49,90 € Weiter Bergischer HC 06 vs. Sport-Union Neckarsulm Bergischer HC Frauen 21.08.26, 16:45 Uhr UPCOMING Ab 5,90 € Folgen Video-Livestream der Partie zwischen dem Bergischen HC 06 und der Sport-Union Neckarsulm am 21.08.2026 um 19:00 Uhr im Rahmen der 1. Runde des DHB-Pokals der Frauen. HandballBergischer HC FrauenSport-Union Neckarsulm FrauenfrauenBergischer HC Frauen ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.