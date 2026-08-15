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Bergischer HC 06 vs. Sport-Union Neckarsulm

Bergischer HC Frauen
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Video-Livestream der Partie zwischen dem Bergischen HC 06 und der Sport-Union Neckarsulm am 21.08.2026 um 19:00 Uhr im Rahmen der 1. Runde des DHB-Pokals der Frauen.

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Bergischer HC Frauen ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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