16.08.26, 06:50 Uhr UPCOMING : Live in 2d • 23h • 26m • 32s
frauen
Samstag 15.08.2026
10:00h Sport Union Neckarsulm vs. HSG Bensheim / Auerbach
11:45h Besancon Feminin Handball vs. HC Röderthal
13:30h HSG Bensheim / Auerbach vs. Sport Union Neckarsulm
15:15h TUS Metzingen vs. Besancon Feminin Handball
17:00h HC Rödertal vs. HSG Bensheim / Auerbach
Sonntag 16.08.2026
09:00h Sport Union Neckarsulm vs. Besancon Feminin Handball
10:30h TUS Metzingen vs. HC Rödertal
12:00h Besancon Feminin Handball vs. HSG Bensheim / Auerbach
13:30h Sport Union Neckarsulm vs. HC Rödertal
15:00h TUS Metzingen vs. HSG Bensheim Auerbach