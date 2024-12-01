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Dentsply Sirona Cup 2026 Bensheim 16.8.26

HSG Bensheim/Auerbach Frauen ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
HSG Bensheim/Auerbach Frauen
HSG Bensheim/Auerbach Frauen

16.08.26, 06:50 Uhr UPCOMING : Live in 2d • 23h • 26m • 32s

Der Dentsply Sirona Cup 2026 findet am 15. und 16. August 2026 in der Weststadthalle in Bensheim statt. Das hochkarätig besetzte Frauen-Handballturnier dient den teilnehmenden Vereinen als letzter Formtest vor dem Saisonstart. Gastgeber sind die HSG Bensheim/Auerbach (Flames).
Samstag 15.08.2026
10:00h Sport Union Neckarsulm vs. HSG Bensheim / Auerbach
11:45h Besancon Feminin Handball vs. HC Röderthal
13:30h HSG Bensheim / Auerbach vs. Sport Union Neckarsulm
15:15h TUS Metzingen vs. Besancon Feminin Handball
17:00h HC Rödertal vs. HSG Bensheim / Auerbach

Sonntag 16.08.2026
09:00h Sport Union Neckarsulm vs. Besancon Feminin Handball
10:30h TUS Metzingen vs. HC Rödertal
12:00h Besancon Feminin Handball vs. HSG Bensheim / Auerbach
13:30h Sport Union Neckarsulm vs. HC Rödertal
15:00h TUS Metzingen vs. HSG Bensheim Auerbach

frauen
UPCOMING
Dentsply Sirona Cup 2026 Bensheim 10:00h Sport Union Neckarsulm vs. HSG Bensheim / Auerbach
HSG Bensheim/Auerbach Frauen
Dentsply Sirona Cup 2026 Bensheim 10:00h Sport Union Neckarsulm vs. HSG Bensheim / Auerbach

15.08.26, 07:50 Uhr

Handball
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Heute, 18:15 Uhr

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22.08.26, 08:35 Uhr

Handball
UPCOMING
Talentecup 2026 Spiel 5 B Jugend TV Hannover Badenstedt - HSG Bensheim Auerbach
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Talentecup 2026 Spiel 5 B Jugend TV Hannover Badenstedt - HSG Bensheim Auerbach

22.08.26, 10:35 Uhr

Handball
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Talentecup 2026 Spiel 10 B Jugend Berliner TSC - HSG Bensheim Auerbach
Berliner TSC - Handball
Talentecup 2026 Spiel 10 B Jugend Berliner TSC - HSG Bensheim Auerbach

22.08.26, 13:55 Uhr

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08.10.25, 16:45 Uhr

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FOR FREE - HBF: HSG Bensheim-Auerbach vs. Borussia Dortmund

01.10.25, 16:45 Uhr

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JBLH wB: HSG Bensheim/Auerbach VS. HC Erlangen
HC Erlangen Männer II
JBLH wB: HSG Bensheim/Auerbach VS. HC Erlangen

01.12.24, 12:15 Uhr

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HBF: HSG Bensheim/Auerbach vs. HSG Blomberg-Lippe

12.02.25, 18:15 Uhr

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28.09.25, 13:15 Uhr

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