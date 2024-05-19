22.08.26, 08:35 Uhr UPCOMING : Live in 19d • 10h • 25m • 49s
Talentecup 2026 B-Jugend Spiel 2 Gruppe A HSG Bensheim Auerbach - Buxtehude SV
01.10.25, 16:45 Uhr
08.10.25, 16:45 Uhr
09.09.24, 10:23 Uhr
12.02.25, 18:15 Uhr
25.10.25, 15:45 Uhr
30.08.25, 14:45 Uhr
01.12.24, 12:15 Uhr
06.01.25, 13:23 Uhr
28.03.26, 16:45 Uhr
28.09.25, 13:15 Uhr
06.09.25, 08:25 Uhr
15.02.25, 13:45 Uhr
07.09.25, 08:25 Uhr
01.03.25, 15:45 Uhr
27.04.25, 14:45 Uhr
29.03.25, 16:45 Uhr
26.01.25, 12:45 Uhr
02.02.25, 12:40 Uhr
28.02.25, 16:45 Uhr
07.12.24, 15:45 Uhr
08.03.25, 16:45 Uhr
12.01.25, 11:50 Uhr
21.12.24, 13:15 Uhr
19.05.24, 13:40 Uhr