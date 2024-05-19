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Talentecup 2026 B Jugend Spiel 2 HSG Bensheim Auerbach - Buxtehude SV

Berliner TSC - Handball ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
Berliner TSC - Handball
Berliner TSC - Handball

22.08.26, 08:35 Uhr UPCOMING : Live in 19d • 10h • 25m • 49s

Talentecup 2026
B-Jugend
Spiel 2 Gruppe A
HSG Bensheim Auerbach - Buxtehude SV

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FOR FREE - HBF: HSG Bensheim-Auerbach vs. Borussia Dortmund
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FOR FREE - HBF: HSG Bensheim-Auerbach vs. Borussia Dortmund

01.10.25, 16:45 Uhr

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08.10.25, 16:45 Uhr

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30.08.25, 14:45 Uhr

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