22.08.26, 10:35 Uhr UPCOMING : Live in 19d • 3h • 16m • 47s
Talentecup 2026 Spiel 5 Gruppe A B Jugend TV Hannover Badenstedt - HSG Bensheim Auerbach
15.02.25, 13:45 Uhr
12.10.25, 12:45 Uhr
14.09.25, 12:45 Uhr
28.09.25, 13:45 Uhr
01.11.25, 17:15 Uhr
08.11.25, 14:15 Uhr
22.02.25, 14:45 Uhr
25.10.25, 16:45 Uhr
04.10.25, 16:45 Uhr
16.11.25, 15:45 Uhr
06.09.25, 08:25 Uhr
07.09.25, 08:25 Uhr
01.03.25, 15:45 Uhr
27.04.25, 14:45 Uhr
26.01.25, 12:45 Uhr
29.03.25, 16:45 Uhr
08.03.25, 16:45 Uhr
13.09.25, 12:25 Uhr
16.02.25, 15:50 Uhr
28.02.25, 16:45 Uhr
07.12.24, 15:45 Uhr
21.12.24, 13:15 Uhr
19.05.24, 13:40 Uhr