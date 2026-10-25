Premium-Livestream Pay per View 5,90 € Teampass 2026/27 - Kirchhof 39,90 € Teampass 2026/27 - Bergischer HC 39,90 € HBF Hauptrundenpass 26/27 49,90 € Weiter Spieltag 9Bergischer HC vs. SG 09 Kirchhof Bergischer HC Frauen 14.11.26, 17:15 Uhr UPCOMING Ab 5,90 € Folgen 2. Alsco Handball Bundesliga Frauen: Video-Livestream des Spiels Bergischer HC vs. SG 09 Kirchhof. @2-handball-bundesliga-frauenHandball2. Alsco Handball Bundesliga FrauenBergischer HC FrauenSG 09 Kirchhof FrauenBergischer HC Frauen ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.