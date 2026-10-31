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Eiskunstlauf

Großer Berliner Bär 2026 - Tag 2 (Samstag / ab 16:00 Uhr)

Berliner Eissport-Verband e.V.
Berliner Eissport-Verband e.V.

UPCOMING

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@berlinereissportverband
@deutsche-eislauf-union

EiskunstlaufDeutsche Eislauf-Union e.V.eislaufberlin
Berliner Eissport-Verband e.V. ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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7. November um 15:00