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Eiskunstlauf

Schanzer Pirouette 27 Tag 3 Teil 1

ERC Ingolstadt Panther e.V. Abteilung Eiskunstlauf
ERC Ingolstadt Panther e.V. Abteilung Eiskunstlauf

UPCOMING

Veranstaltet vom ERC Ingolstadt Panther e.V., Abteilung #Eiskunstlauf in der Saturn Arena Ingolstadt. Der 3. Tag Teil 1 mit den Kategorien Kunstläufer, Anfänger A & Nachwuchs A. Bitte ab ca. 14.00 Uhr zum Stream Teil 2 wechseln.

Sportity Code SCHAPIR2027

Eiskunstlauf
ERC Ingolstadt Panther e.V. Abteilung Eiskunstlauf ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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3d 11:01:05
8. November um 06:00