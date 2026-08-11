EiskunstlaufSchanzer Pirouette 27 Tag 3 Teil 1 ERC Ingolstadt Panther e.V. Abteilung Eiskunstlauf 08.11.26, 06:00 Uhr UPCOMING Folgen Veranstaltet vom ERC Ingolstadt Panther e.V., Abteilung #Eiskunstlauf in der Saturn Arena Ingolstadt. Der 3. Tag Teil 1 mit den Kategorien Kunstläufer, Anfänger A & Nachwuchs A. Bitte ab ca. 14.00 Uhr zum Stream Teil 2 wechseln. Sportity Code SCHAPIR2027 EiskunstlaufERC Ingolstadt Panther e.V. Abteilung Eiskunstlauf ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.