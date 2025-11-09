@ercieiskunstlauf
Veranstalter des Eiskunstlauf Wettbewerb Schanzer Pirouette
13:00
Eiskunstlauf · ERC Ingolstadt Panther e.V. Abteilung Eiskunstlauf
06:00
11:45
Eiskunstlauf
Schanzer Pirouette 26 Tag 2 Teil 2
ERC Ingolstadt Panther e.V. Abteilung Eiskunstlauf· 09.11.25, 12:15 Uhr
Schanzer Pirouette 26 Tag 2 Teil 1
ERC Ingolstadt Panther e.V. Abteilung Eiskunstlauf· 09.11.25, 05:55 Uhr
Schanzer Pirouette 26 Tag 1 Teil 2
ERC Ingolstadt Panther e.V. Abteilung Eiskunstlauf· 08.11.25, 15:15 Uhr
Schanzer Pirouette 26 Tag 1 Teil 1
ERC Ingolstadt Panther e.V. Abteilung Eiskunstlauf· 08.11.25, 07:45 Uhr