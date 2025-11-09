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ERC Ingolstadt Panther e.V. Abteilung Eiskunstlauf

ERC Ingolstadt Panther e.V. Abteilung Eiskunstlauf

@ercieiskunstlauf

Veranstalter des Eiskunstlauf Wettbewerb Schanzer Pirouette

Spielplan und nächste Livestreams

ÜbermorgenFr 6. November

Samstag, 7. NovemberSa 7. November

Sonntag, 8. NovemberSo 8. November