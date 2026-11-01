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ESC Erfurt

ESC Erfurt

@eiserfurt

Eiskunstlaufen in Erfurt

Spielplan und nächste Livestreams

Freitag, 13. NovemberFr 13. November

Samstag, 14. NovemberSa 14. November

Sonntag, 15. NovemberSo 15. November