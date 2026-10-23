Bayerisches Herbstturnier Mehrkampf - Kinder, Schüler und Jugend | Kitzingen

Der Nachwuchs im bayerischen Gewichtheben zeigt sein Können in einem abwechslungsreichen Mehrkampf aus vier Disziplinen: Gewichtheben (Reißen und Stoßen), Schlussdreisprung, Kugelschockwurf und Sternlauf.

Neben Kraft und Technik sind dabei auch Schnelligkeit, Koordination und Sprungkraft gefragt.



Verfolgen Sie die Wettkämpfe und Leistungen der jungen Sportlerinnen und Sportler live auf Sporteurope.TV!



Veranstalter: Bayerischer Gewichtheber- und Kraftsportverband e. V. (BGKV)



Datum: Samstag, 31. Oktober 2026



Ort: Kitzingen, Bayern



Wir wünschen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Erfolg und einen spannenden Wettkampftag!