Gewichtheben
Bayerisches Herbstturnier Mehrkampf - Kinder, Schüler und Jugend | Kitzingen
Neben Kraft und Technik sind dabei auch Schnelligkeit, Koordination und Sprungkraft gefragt.
Verfolgen Sie die Wettkämpfe und Leistungen der jungen Sportlerinnen und Sportler live auf Sporteurope.TV!
Veranstalter: Bayerischer Gewichtheber- und Kraftsportverband e. V. (BGKV)
Datum: Samstag, 31. Oktober 2026
Ort: Kitzingen, Bayern
Wir wünschen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Erfolg und einen spannenden Wettkampftag!