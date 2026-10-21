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Rollkunstlauf

Cup of Europe 2026 - Stade Tag 4

DRIV SK Rollkunstlauf
DRIV SK Rollkunstlauf

**Cup of Europe Rollkunstlaufen 2026 – live aus Stade!**

Erlebt den **Cup of Europe im Rollkunstlaufen** live auf Sporteurope.TV! Junge Rollkunstläuferinnen und Rollkunstläufer zeigen in Stade ihr Können und kämpfen um die besten Platzierungen.

Freut euch auf anspruchsvolle Programme, sportliche Höchstleistungen und die besondere Verbindung aus Technik, Dynamik und Ausdruck, die den Rollkunstlauf auszeichnet.

**In diesem Stream:**
• Schüler C Rolltanz
• Schüler B Rolltanz
• Schüler A Paarlauf
• Jugend Paarlauf
• Junioren Paarlauf
• Meisterklasse Paarlauf

📍 Stade
🏆 Cup of Europe Rollkunstlaufen 2026

Viel Spaß beim Zuschauen und Mitfiebern!

Rollkunstlauf
DRIV SK Rollkunstlauf ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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