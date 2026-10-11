Rollkunstlauf
Deutscher Breitensportpokal 2026 in Eppingen - Tag 3
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Sportkommission Rollkunstlauf in Deutschen Rollsport- und Inline-Verband e. V. mit den Disziplinen Kürlaufen, Paarlaufen, Solotanz, Rolltanz, Inline Artistin, Show, Quartette und Formationslaufen.
Rollkunstlauf
Süddeutsche Meisterschaften im Rollkunstlaufen 2026 in Heilbronn - Tag 2 (Abend)
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Süddeutsche Meisterschaften im Rollkunstlaufen 2026 in Heilbronn - Tag 3
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Süddeutsche Meisterschaften im Rollkunstlaufen 2026 in Heilbronn - Tag 2 (Abend)
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Süddeutsche Meisterschaften im Rollkunstlaufen 2026 in Heilbronn - Tag 2 (Morgen)
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Deutscher Ranglistenwettbewerb im Rollkunstlaufen Eppingen (Tag 2)
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