Cup of Europe 2026 - Stade Tag 5 Teil 2

**Cup of Europe Rollkunstlaufen 2026 – live aus Stade!**



Erlebt den **Cup of Europe im Rollkunstlaufen** live auf Sporteurope.TV! Junge Rollkunstläuferinnen und Rollkunstläufer zeigen in Stade ihr Können und kämpfen um die besten Platzierungen.



Freut euch auf anspruchsvolle Programme, sportliche Höchstleistungen und die besondere Verbindung aus Technik, Dynamik und Ausdruck, die den Rollkunstlauf auszeichnet.



**In diesem Stream:**

• Schüler A Rolltanz

• Jugend Rolltanz

• Junioren Rolltanz

• Meisterklasse Rolltanz





📍 Stade

🏆 Cup of Europe Rollkunstlaufen 2026



Viel Spaß beim Zuschauen und Mitfiebern!