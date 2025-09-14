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JBLH wA Vorrunde 1: Buxtehuder SV vs. SV Fortuna 50 Neubrandenburg

Buxtehuder SV U19W
Buxtehuder SV U19W

Video-Livestream der Partie Buxtehuder SV vs. SV Fortuna 50 Neubrandenburg in der Vorrunde 1 der Jugendhandballbundesliga wA am 14.09.2025. @buxtehuder-sv-u19w @hostlivestream @handball-net @deutscherhandballbund     @jblhweiblich #handball    #jblh#dhb

HandballJBLH weiblichBuxtehuder SV U19WSV Fortuna 50 Neubrandenburg
Buxtehuder SV U19W ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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