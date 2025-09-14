JBLH wA Vorrunde 1: Buxtehuder SV vs. SV Fortuna 50 Neubrandenburg Buxtehuder SV U19W 14.09.25, 13:45 Uhr Folgen Video-Livestream der Partie Buxtehuder SV vs. SV Fortuna 50 Neubrandenburg in der Vorrunde 1 der Jugendhandballbundesliga wA am 14.09.2025. @buxtehuder-sv-u19w @hostlivestream @handball-net @deutscherhandballbund @jblhweiblich #handball #jblh #dhbHandballJBLH weiblichBuxtehuder SV U19WSV Fortuna 50 NeubrandenburgBuxtehuder SV U19W ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.