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Vorrunde 1, Spieltag 6
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Vorrunde 1, Spieltag 6
Handball
JBLH wA Vorrunde 1: JSG Fredenbeck/ Stade/ Harsefeld vs. Handewitter SV
JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld U19w·
Handball
JBLH wA Vorrunde 1: JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld Logo vs. VfL Bad Schwartau
JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld U19w·
Handball
JBLH wA Pokalrunde A: JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld vs. Berliner TSC
JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld U19w·
Handball
JBLH wA Vorrunde 1: JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld vs. Buxtehuder SV
JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld U19w·
Handball
JBLH wA Vorrunde 1: JSG Fredenbeck/Stade vs. HSG Eider Harde
JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld U19w·
Handball
JBLH wA Pokalrunde A: JSG Fredenb./Stade/Harsefeld vs. Frankfurter Handball Club
JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld U19w·
Handball
JBLH wA Pokalrunde A: JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld vs. HC Leipzig
JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld U19w·