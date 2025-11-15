JBLH wA Vorrunde 1: JSG Fredenbeck/Stade/Harse. vs. SV Fortuna 50 Neubrandenburg

Video-Livestream der Partie JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld vs. SV Fortuna 50 Neubrandenburg in der Vorrunde 1 der Jugendhandballbundesliga wA am 15.11.2025. @jsg-fredenbeck-u19w @hostlivestream @handball-net @deutscherhandballbund @jblhweiblich #handball #jblh #dhb