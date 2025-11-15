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Handball

JBLH wA Vorrunde 1: JSG Fredenbeck/Stade/Harse. vs. SV Fortuna 50 Neubrandenburg

JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld U19w
JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld U19w

Ab 3,50 €

Video-Livestream der Partie JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld vs. SV Fortuna 50 Neubrandenburg in der Vorrunde 1 der Jugendhandballbundesliga wA am 15.11.2025. @jsg-fredenbeck-u19w @hostlivestream @handball-net @deutscherhandballbund     @jblhweiblich #handball    #jblh#dhb

HandballJBLH weiblichJSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld U19wSV Fortuna 50 Neubrandenburg
JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld U19w ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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