Zum Inhalt
  1. Home
  2. Kanurennsport
  3. Deutscher Kanu-Verband
  4. Deutsche Meisterschaften Kanu-Polo in Essen | Tag 1

Deutsche Meisterschaften Kanu-Polo in Essen | Tag 1

Deutscher Kanu-Verband
Deutscher Kanu-Verband

Gestern, 10:00 Uhr

Die Deutschen Meisterschaften finden in Essen vom 13.-16. August statt.

FREE LIVE
WDMM 2026 - Feld 3 / 4 Tag 2
1. BC Beuel
WDMM 2026 - Feld 3 / 4 Tag 2

01.03.26, 08:15 Uhr

Badminton
FREE UPCOMING
Coastal Regatta Flensburg 2026 | Samstag
Deutscher Ruderverband
Coastal Regatta Flensburg 2026 | Samstag

Morgen, 06:30 Uhr

Rudern
FREE UPCOMING
Coastal Regatta Flensburg 2026 | Sonntag
Deutscher Ruderverband
Coastal Regatta Flensburg 2026 | Sonntag

16.08.26, 05:30 Uhr

Rudern
FREE UPCOMING
Deutsche Meisterschaft Sportschießen - Tag 1 - 21.08.2026
Deutscher Schützenbund e.V.
Deutsche Meisterschaft Sportschießen - Tag 1 - 21.08.2026

21.08.26, 08:00 Uhr

Sportschießen
FREE
DM Target Sprint 2026 in Hatten - Tag 1
Deutscher Schützenbund e.V.
DM Target Sprint 2026 in Hatten - Tag 1

08.08.26, 07:40 Uhr

Sportschießen
FREE
DM Target Sprint 2026 in Hatten - Tag 2
Deutscher Schützenbund e.V.
DM Target Sprint 2026 in Hatten - Tag 2

09.08.26, 08:00 Uhr

Sportschießen
FREE UPCOMING
Deutsche Meisterschaft Sportschießen - Tag 2 - 22.08.2026
Deutscher Schützenbund e.V.
Deutsche Meisterschaft Sportschießen - Tag 2 - 22.08.2026

22.08.26, 08:00 Uhr

Sportschießen
FREE UPCOMING
Deutsche Meisterschaft Sportschießen - Skeetfinals - 22.08.2026
Deutscher Schützenbund e.V.
Deutsche Meisterschaft Sportschießen - Skeetfinals - 22.08.2026

22.08.26, 13:00 Uhr

Sportschießen
FREE UPCOMING
Deutsche Meisterschaft Sportschießen - Tag 3 - 23.08.2026
Deutscher Schützenbund e.V.
Deutsche Meisterschaft Sportschießen - Tag 3 - 23.08.2026

23.08.26, 10:15 Uhr

Sportschießen
FREE UPCOMING
Deutsche Meisterschaft Sportschießen - Tag 4 - 24.08.2026
Deutscher Schützenbund e.V.
Deutsche Meisterschaft Sportschießen - Tag 4 - 24.08.2026

24.08.26, 07:10 Uhr

Sportschießen

Weitere Videos und Fotos von Deutscher Kanu-Verband

FREE
Kanu-Slalom: Deutsche Meisterschaften - Qualifikation
Deutscher Kanu-Verband
Kanu-Slalom: Deutsche Meisterschaften - Qualifikation

29.09.23, 07:30 Uhr

Kanurennsport
FREE
Kayak-Cross Weltranglistenrennen & DM (Head to Head)
Deutscher Kanu-Verband
Kayak-Cross Weltranglistenrennen & DM (Head to Head)

13.04.25, 12:00 Uhr

Kanurennsport
Deutsche Meisterschaften im Kanu-Rennnsport und Parakanu (Tag 2)
Deutscher Kanu-Verband
Deutsche Meisterschaften im Kanu-Rennnsport und Parakanu (Tag 2)

14.08.21, 12:00 Uhr

Kanurennsport
Deutsche Meisterschaften im Kanu-Rennnsport und Parakanu (Tag 3)
Deutscher Kanu-Verband
Deutsche Meisterschaften im Kanu-Rennnsport und Parakanu (Tag 3)

15.08.21, 08:40 Uhr

Kanurennsport
FREE
Kanu-Polo Bundesliga & 2. Bundesliga Glauchau Spielfeld 2
Deutscher Kanu-Verband
Kanu-Polo Bundesliga & 2. Bundesliga Glauchau Spielfeld 2

29.06.24, 06:00 Uhr

Kanurennsport
FREE UPCOMING
Kanu-Polo Bundesliga & 2. Bundesliga Berne Spielfeld 2
Deutscher Kanu-Verband
Kanu-Polo Bundesliga & 2. Bundesliga Berne Spielfeld 2

29.06.24, 06:00 Uhr

Kanurennsport
FREE UPCOMING
Kanu-Polo Bundesliga & 2. Bundesliga Berne Sonntag Spielfeld 2
Deutscher Kanu-Verband
Kanu-Polo Bundesliga & 2. Bundesliga Berne Sonntag Spielfeld 2

30.06.24, 06:00 Uhr

Kanurennsport
FREE
Kanu-Polo Bundesliga & 2. Bundesliga Glauchau Sonntag Spielfeld 1
Deutscher Kanu-Verband
Kanu-Polo Bundesliga & 2. Bundesliga Glauchau Sonntag Spielfeld 1

30.06.24, 06:00 Uhr

Kanurennsport
FREE
Kanu-Polo Bundesliga & 2. Bundesliga Glauchau Sonntag Spielfeld 2
Deutscher Kanu-Verband
Kanu-Polo Bundesliga & 2. Bundesliga Glauchau Sonntag Spielfeld 2

30.06.24, 06:00 Uhr

Kanurennsport
FREE
Deutsche Meisterschafen Kanu-Slalom Hohenlimburg ( 05.10.2024)
Deutscher Kanu-Verband
Deutsche Meisterschafen Kanu-Slalom Hohenlimburg ( 05.10.2024)

05.10.24, 06:40 Uhr

Kanurennsport
FREE
Kanu-Polo Bundesliga Glauchau Sonntag Feld 2
Deutscher Kanu-Verband
Kanu-Polo Bundesliga Glauchau Sonntag Feld 2

28.07.24, 06:00 Uhr

Kanurennsport
FREE
ICF Canoe Slalom World Ranking 2026 - Cross Time Trials
Deutscher Kanu-Verband
ICF Canoe Slalom World Ranking 2026 - Cross Time Trials

11.04.26, 14:45 Uhr

Kanurennsport
FREE
Kanu-Polo Bundesliga & 2. Bundesliga Glauchau Spielfeld 1
Deutscher Kanu-Verband
Kanu-Polo Bundesliga & 2. Bundesliga Glauchau Spielfeld 1

29.06.24, 06:00 Uhr

Kanurennsport
FREE
Kanu-Marathon: Deutsche Meisterschaften
Deutscher Kanu-Verband
Kanu-Marathon: Deutsche Meisterschaften

11.05.24, 06:51 Uhr

Kanurennsport
FREE
Kanu-Slalom Sichtung Tag 2 (K1m & C1w)
Deutscher Kanu-Verband
Kanu-Slalom Sichtung Tag 2 (K1m & C1w)

26.04.26, 07:00 Uhr

Kanurennsport
FREE
Kanu-Slalom Sichtung Tag 2 (C1m & K1w)
Deutscher Kanu-Verband
Kanu-Slalom Sichtung Tag 2 (C1m & K1w)

26.04.26, 12:00 Uhr

Kanurennsport

Ähnliche Profile