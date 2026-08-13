Deutsche Meisterschaften Kanu-Polo in Essen | Tag 1

Gestern, 10:00 Uhr
Die Deutschen Meisterschaften finden in Essen vom 13.-16. August statt.
01.03.26, 08:15 Uhr
Morgen, 06:30 Uhr
16.08.26, 05:30 Uhr
21.08.26, 08:00 Uhr
08.08.26, 07:40 Uhr
09.08.26, 08:00 Uhr
22.08.26, 08:00 Uhr
22.08.26, 13:00 Uhr
23.08.26, 10:15 Uhr
24.08.26, 07:10 Uhr
29.09.23, 07:30 Uhr
13.04.25, 12:00 Uhr
14.08.21, 12:00 Uhr
15.08.21, 08:40 Uhr
29.06.24, 06:00 Uhr
30.06.24, 06:00 Uhr
05.10.24, 06:40 Uhr
28.07.24, 06:00 Uhr
11.04.26, 14:45 Uhr
11.05.24, 06:51 Uhr
26.04.26, 07:00 Uhr
26.04.26, 12:00 Uhr